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HaberlerOtomobilBMW'den Mayıs ayında yeni model atağı
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Mayıs'ta birden çok modeli Türkiye'ye getirecek

BMW, Mayıs ayında birçok modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın 1 Serisi modelinin yüksek motor gücüne sahip 128ti versiyonu ile 3 Serisi ve 5 Serisi modellerinin de Plug-in Hybrid versiyonları Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. Söz konusu otomobillerin özel sipariş ile getirileceği, ayrıca 3 Serisi ve 5 Serisi’nin ise Touring gövde seçeneklerinin gelecek aylarda showroomlardaki yerini alacağı belirtildi

BMW'den Mayıs ayında yeni model atağı
HABERTURK.COM

Alman otomobil üreticisi BMW, Mayıs ayında birden çok modeli Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamada, sınırlı sayıda gelecek 128ti, 3 Serisi Plug-in Hybrid ve 5 Serisi Plug-in Hybrid modellerinin getirileceği kaydedildi. Söz konusu modellerin özel sipariş ile satılacağı belirtilirken, 3 Serisi ve 5 Serisi’nin Touring gövde seçeneklerinin de gelecek aylarda showroomlardaki yerini alacağı açıklandı.

128ti, standart versiyona göre 10 mm alçalan M Sport süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor. Araçta, M135i xDrive'dan uyarlanan yaylar ve amortisörler yer alıyor. Öte yandan, 128ti'nin BMW M135i xDrive’dan 80 kilogram daha hafif olduğu açıklanıyor. 265 beygir güç üreten 2.0 litrelik TwinPower Turbo motora sahip 128ti, 400 Nm’lik torku 8 ileri Steptronic şanzımanla ön tekerleklere aktarıyor ve 100 km/s hıza 6.1 saniyede ulaşabiliyor.

ELEKTRİKLE 60 KM YOL GİDİYORLAR

Yapılan açıklamaya göre, 330e xDrive ve 530e xDrive versiyonları ise 288 beygir güç üreten 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motoruyla bahar aylarında sipariş edilebilecek. Her iki otomobil de WLTP kriterlerine göre tamamen elektrikli olarak yaklaşık 55 ila 60 kilometreye kadar yol gidebiliyor.

Ayrıca, XtraBoost özelliği sayesinde her iki otomobil de Sport sürüş modunda 10 saniyeye kadar anında 40 beygirlik ilave bir güç artışı sağlayabiliyor. Verilen bilgiye göre, 330e xDrive tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,0 litrelik tüketim değeri sunarken, 530e xDrive ise tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,1 litrelik yakıt tüketiyor.

Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamada, 320d xDrive Touring'in 2,0 litrelik dizel motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle, 530i xDrive Touring'in ise Mild Hybrid teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollarla buluşmaya hazırlandığı kaydedildi.

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