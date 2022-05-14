MEB Yönetmeliği'nde önemli değişiklik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde değişiklik

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılacak. Okul pansiyonların açılışında aranan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürüldü

MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde değişiklik
MEB Yönetmeliği'nde önemli değişiklik
0:00 / 0:00
AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile Bakanlığın bina envanteri, bina sıra numaraları verilerek coğrafi olarak kayıt altına alındı. Böylece bundan sonraki kurum açma ve kapatma işlemlerinin de MEBCBS bina sıra numaraları ile yapılması düzenlenerek Bakanlığın bina envanterinin güncel tutulması amaçlandı.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması halinde ise ana sınıfı açılacak.

Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümde bulunması şartının sağlanamadığı durumlarda, ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilecek.

Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin daha da yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin (BİLSEM) açılışlarında, bu kurumlarda bulunması zorunlu derslik sayısı azaltılarak mevcut okul binalarının müstakil bir bölümünde de BİLSEM açılabilmesine olanak sağlandı.

Okul pansiyonların açılışında aranan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürüldü. Böylece pansiyonların açılması kolaylaştırıldı ve daha fazla öğrencinin pansiyonlardan yararlanmasına imkan sağlandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Uydu takip cihazlı 9 deniz kaplumbağasının sinyali kesildi
GÜNDEM Sinyal kesildi! 8'i aranıyor
Son dakika haberi: Erzurum'da iki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!
GÜNDEM İki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!
Son dakika haberi: Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Uğur Kahraman'ı eski kayınpederi öldürmüş
GÜNDEM Uğur Kahraman'ı eski kayınpederi öldürmüş
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
GÜNDEM 2022 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!
Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması
GÜNDEM Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması
Son dakika haberleri: Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı
GÜNDEM Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Son dakika haberi | Adana'da çiftlik evine baskın! Çiftlik değil cephanelik: 10 Kalaşnikof ve 720 kök Hint keneviri
GÜNDEM Kaçarken ayağını kırdı! Çiftlik değil cephanelik!
Okullar ne zaman kapanacak ve tatil olacak? 2022 - 2023 MEB eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEM 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi
Köpek güzellik yarışmasında 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü! - En Son Haberler
GÜNDEM Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay!
Bekçilik başvurusu bitti mi? 2022 Bekçilik başvuru sınavı ne zaman yapılacak ve sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik alımı için kriterler neler?
GÜNDEM Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.