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MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu

Bakanlık ile animasyon ve çizgi film sektörünün önde gelen temsilcilerinin iş birliğinde Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Merkezde gelecek yıl eğitim verilmeye başlanacak

MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu - Haberler
MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu
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AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, animasyon ve çizgi film sektörünün önde gelen temsilcileri ile tasarlanan "Dijital Görsel İçerik Geliştirme Ar-Ge Merkezi" kuruldu.

Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Merkezde, gelecek dönem eğitim verilmeye başlanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik ve çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Lisede, dijital görsel içerik geliştirme alanında açılacak program kapsamında, gelecek dönem eğitim verilmeye başlanılacağını bildiren Özer, "Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle martın sonuna kadar tamamlanacak. Okulumuz, bu alanda Türkiye'de ilk Ar-Ge merkezi olacak. Bugün okulumuzda alan öğretmenlerine yönelik ilk formatör eğitimleri verilmeye başlandı. İlk eğitimlere destek veren Dr. Ertuğrul Çıplak'a teşekkür ediyorum. Bu eğitimler sektör temsilcilerinin desteğiyle 3 ay devam edecek." diye konuştu.

Formatörlerin daha sonra diğer öğretmenlere eğitim vereceğini aktaran Özer, "Aynı alanda önümüzdeki ay İstanbul'da da bir okulumuzu belirleyip altyapı desteği sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Ankara ve İstanbul'da iki ayrı okulda bu alanda eğitim vermeye başlayacağız." dedi.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK

"Animasyon", "çizgi film", "sanal gerçeklik", "artırılmış sanal gerçeklik" gibi dijital görsel içerik hazırlama konularında Türkiye'de bir ilk olacak olan okul, dijital içerik geliştirme Ar-Ge merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

Proje kapsamında sektörle iş birliği yapacak okulun, radyo televizyon, grafik ve fotoğraf alanlarına sınavla öğrenci alınacak.

Açılışa, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, daire başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve beraberindeki heyet, Animasyon ve Film Yapımcıları Derneği Başkanı İsa Doğmuş ve üyeleri ile ISF Studios temsilcileri de katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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