Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği (mazeret tayini) sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. Atamaları gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 28 Ağustos'ta yapılacak. Sonuç sayfasında şu uyarılar yapıldı: (*) Karşısında (---) bulunan eğitim kurumları muhtemelen boşalacak eğitim kurumları olup, bu kurumlardan ayrılan olmadığı için atama yapılamamıştır. Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.

2018 MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği (mazeret tayini) sonuçlarını atama.meb.gov.tr adresi üzerinde öğle saatlerinde erişime açtı. Adayla sistem üzerinden TC. kimlik numaralarını girerek tayin sonuçlarını sorgulayabilirler.

MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin takvimi yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu takvime göre başvurular 12-18 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Bakanlığın yayımlamış olduğu takvim:

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