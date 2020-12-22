MEB 2021 yurtdışı öğretmenlik başvuru ne zaman? Merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzda sınav takvimine dair bilgileri yayınladı. İşte, yurtdışında öğretmenlik sınav tarihi ve başvuru şartları

YURTDIŞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.

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Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması halinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.

20201 YURTDIŞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır. 2021 MEB yurt dışı öğretmen seçim sınavı için adayların sınav başvurusunun son günü itibarıyla (20 Ocak 2021) eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmetlerinin bulunması gerekiyor.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Tablo-2’de belirtilen Fizik ve Kimya; Tablo-7’de belirtilen, Bilişim Teknolojileri alanlarında İngilizce; Tablo-5’te belirtilen Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Arapça; Tablo-1’de belirtilen ülkelerdeki (Fransa hariç) alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,

i) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları

a) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yazılı olarak yapılacak “Mesleki Yeterlilik Sınavına” tabi tutulacaklardır.

b) Mesleki Yeterlilik Sınav konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir: