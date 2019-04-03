Gary Medel’e talip çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Parma'nın, Medel için ilerleyen günlerde Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalacağı

öne sürüldü. İtalyan basını, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın Şilili yıldızın alınması için yönetime baskı yaptığını yazdı.

İtalyanlar’ın Medel için tüm imkanları zorlayacağı belirtildi. Medel'in Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.