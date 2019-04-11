“Mega” olarak adlandırılan Yavuz Sultan, Osmangazi köprüleri ile İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyol projeleri yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle ihale edildi. Söz konusu projelere, devlet araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, döviz olarak belirlendi.

Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Peki, garanti için yapılacak ödemeler nasıl hesaplanıyor? Garanti ödemelerinde, ilgili yılın 2 Ocak dolar kuru esas alınıyor. Bu kur üzerinden hesaplama yapılıyor ve ödemeler izleyen yılın nisan ayında gerçekleştiriliyor.

İŞTE NET RAKAM

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Ankara, söz konusu projelere 2018 yılı için “garanti” kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin hesaplamalarını tamamladı. 2 Ocak 2018 kuru esas alındı. Buna göre, gelecek hafta ya da en geç sonraki hafta köprü ve otoyol projelerine, toplam 3 milyar 650 milyon TL ödeme yapılacak.

PARA HAZIR

Ödeme için gerekli para hazır mı? Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne garanti ödemeleri için gerekli kaynağın ayrıldığı öğrenildi. Yetkililer, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Finansman konusunda herhangi bir sorun yok. Ödemeler, ay bitmeden yapılacak” dedi.