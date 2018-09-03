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"Her insanda olabiliyor. Hiç bardak atmaz mısınız duvara? Benim atmışlığım var. Tembihle düzelecek bir şey değil. Belhanda 3. kez kırmızı kart görüyor, ilk değil. Bu tip oyuncuların oynadıkları oyuna bakmak lazım. Ara sıra böyle şeyler yapıyor ama iyi oynuyor mu?"