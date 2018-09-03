Mehmet Demirkol'dan flaş yorum: VAR hakemi ceza almalı
03.09.2018 - 15:21 | Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında üç büyük takımın üçü de puan kaybetti. Üst üste aldığı iki deplasman mağlubiyetinin ardından Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe 3-2 kaybederken Galatasaray, Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti. Beşiktaş ise Bursa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, ligde geride kalan haftayı, ve spor gündemini değerlendirdi. İşte Demirkol'un yorumları:
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"Belhanda'nın hareketi acımasızca ve sorumsuzca. Bunun tedavi edilebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Arada sigortaları atıyor. Bir anda şeker zirveye vuruyor. Anlık kopuyor, fizyonomisi bu. Gözü kararıyor o anda. Ne yaptığının da farkında ama bilinçli değil."
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"Her insanda olabiliyor. Hiç bardak atmaz mısınız duvara? Benim atmışlığım var. Tembihle düzelecek bir şey değil. Belhanda 3. kez kırmızı kart görüyor, ilk değil. Bu tip oyuncuların oynadıkları oyuna bakmak lazım. Ara sıra böyle şeyler yapıyor ama iyi oynuyor mu?"
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"Melo mesela böyle hareketler yapıyordu ama oyuna büyük katkı sağlıyordu. Değerli bir futbol oynuyordu. Bu nedenle kabulleniyorlardı Melo'nun o hareketlerini. Belhanda'da böyle bir şey yok ama. "
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"Fatih Terim'e yoğun bir destek var. Bu destek de verilmeli zaten. Başkan kusura bakmasın ama şu anda kulübün başkanı, sportif direktörü yıldızı Fatih hoca. Santrfor aramaya da gerek yok Onyekuru var. Galatasaray bu kadar hızlı oyuncuya sahipken 4-6-0 oynayabilir."
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"Feghouli de bir şekilde oynatılmalı, yedek bekletilmemeli. Maicon'u izlerken gözlerime inanamadım. Hasta falan mı diye düşündüm. Maicon'un bu zihinle oynaması çok zor."
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"GALATASARAY'IN RAKİPLERİ GÖBEK ATIYORDUR"
"Galatasaray savunmasına savunma demeye bin şahit lazım. Fatih Hoca ‘Olur böyle arada sırada’ diye bakmıyordur buna. Maicon 39.5 derece ateşli ise eğer Trabzon’da, vertigosu varsa kabul edebilirim bu performansı."
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"Ama onun dışında kabul edilebilir bir şey değil. Ve çok net söylüyorum Fatih Hoca bunu böyle geçiştirmez. Formsuzluk falan diye bakmaz buna."
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"Şampiyonlar Ligi kurası çekildi göbek attık. Ama Porto falan bu maçı izledilerse onlar göbek atıyordur. O yüzden tekrar ediyorum. Lig başlamadan transfer bitmeli."
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"Son gün Galatasaraylı taraftar TV başında santrfor ve stoper bekledi. Çünkü bu söylendi onlara. Cahill Modeste’ten Muğdat Maicon’a düştü iş."
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BURSA - BEŞİKTAŞ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ
"Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i formsuzluğa ve çaresizliğe iten en önemli sebeplerden biri orta sahanın şeffaf olması. Bu orta shada Medel ayakta kalmaya çalışıyor ama oyundan atılabilirdi. Net iki tane sarı kart görmesi lazımdı"
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"Atiba varken kurulan yapı şu anda yok. Ljajic gelince orta sahada Atiba-Medel-Ljajic olur. Beşiktaş orta sahasında tek bir oyunla oynayamazsın. Oğuzhan yüzünü kaleye dönünce çok iyi ama yetmez."
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"Beşiktaş'ın 10 numarası çere kontrolünü çok iyi yapmalı. Yenilen golde Oğuzhan çok büyük bir hata yaptı. Necip'in girmesiyle de orta saha kontrolünü kaybetti Beşiktaş. Beşiktaş'ın orta sahasını organize etmesi gerekiyor. Atiba-Medel-Ljajic üçlüsüyle bunun olacağını düşünüyorum."
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BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYT MI?
"Ofsayt pozisyonunda artık kafaya bakılmıyormuş. Kafan bir metre önde olup topa da vursan ayak gerideyse ofsayt sayılmıyor. Enteresan. 'Kafası, gövdesi, gövdesinin topa vurabileceği kısımlarının önde olmasının önemi yok, ayakları geride olduğu için ofsayt yok' gibi bir yorum var."
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"Bu kuralın elle tutulur bir yanı kalmamış. Bursasporlu oyuncunun ayağı önde olduğu için ofsayt yok. Ölçüldü biçildi."
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"VAR HAKEMİNİN CEZA ALMASI LAZIM"
"Aurelien Chedjou'nun pozisyonu net penaltı. Yakınında uzağında olmasının hiç önemi yok. Negredo güzel bir çalım atıyor, Chedjou da kolunu sakınırmış gibi yaparak topa hareketleniyor... Yani bunun VAR'ı 'MAR'ı yok. Yeni bir kural çıktıysa da bilmiyoruz. Çünkü öyle acayip acayip kurallar var ki..."
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"Diyelim ki eli Chedjou'nun eli kalkık değil, dirseğinin hemen üzeriyle eğilse vursa aynı şey, yine el. Bu VAR hakeminin ceza alması lazım! Ama buna da uydururlar bir şey."
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"Beşiktaş maçlarında sürekli yeni kural öğreniliyor farkındaysanız. Beşiktaş Üniversitesi... Beşiktaş Hakem Üniversitesi..."
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"FENERBAHÇE O KADAR KÖTÜ Kİ DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ"
"Fenerbahçe o kadar kötü ki, bundan daha kötüsü olamaz diyorsun. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikasını beğendim. Bütün defolara rağmen Slimani kendi standardında olsa Fenerbahçe'nin 10 puanı olabilirdi."
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"Slimani anormal pozisyon kaçırıyor. Hiç tahmin etmezdim böyle bir şeyi. Slimani bundan çok daha fazlasını atacak oyuncu. Fenerbahçe orta sahası topu eveleyip geveliyordu. Şu anda ondan bir fark var ama bu şekilde de olmaz."
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