Türk ve İslam alemi Kurban Bayramı'nın heyecan ve mutluluğunu yaşarken, vatani görev için annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından uzakta bayramı yaşayan Mehmetçiğin duygularına Mersinli olduğu öğrenilen bir Mehmetçik tercüman oldu. Hakkâri'de üç yıldır vatan savunması için teröre karşı görev yapan Mehmetçiğin sözü ve bestesi kendisine ait olan, "Bu bayram gelemedik annem" isimli türküsü, Youtube'da izleyen ve dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.
'GÖZÜ YAŞLI ANALARIN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN'
Şehit annelerinin unutulmadığı, dinleyenleri mest eden ve HABERTURK.COM takipçilerinin de dikkatini çeken parçaya yapılan olumlu yorumların da ardı arkası kesilmedi. İşte ailesinden uzakta vatan savunması için canlarını ortaya koyan ve teröre karşı mücadele eden askerlerimizin duygularına tercüman olan o türkü...
'Bu bayram gelemedik annem'
Söz-Müzik: Mersinli Mehmetçik
Sensiz bu ilk bayram
Hakkını eyle helal
Biz burada oldukça
Dalgalanır şanlı hilal
Bu bayram gelemedim annem
Elinden öpemedim annem
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem
Bu bayram yaslı bayram
Şehitlere selam olsun
Gözü yaşlı anaların
Bayramı mübarek olsun
Bu bayram gelemedim annem
Elinden öpemedim annem
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem
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