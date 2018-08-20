Türk ve İslam alemi Kurban Bayramı'nın heyecan ve mutluluğunu yaşarken, vatani görev için annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından uzakta bayramı yaşayan Mehmetçiğin duygularına Mersinli olduğu öğrenilen bir Mehmetçik tercüman oldu. Hakkâri'de üç yıldır vatan savunması için teröre karşı görev yapan Mehmetçiğin sözü ve bestesi kendisine ait olan, "Bu bayram gelemedik annem" isimli türküsü, Youtube'da izleyen ve dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.

'GÖZÜ YAŞLI ANALARIN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN'

Şehit annelerinin unutulmadığı, dinleyenleri mest eden ve HABERTURK.COM takipçilerinin de dikkatini çeken parçaya yapılan olumlu yorumların da ardı arkası kesilmedi. İşte ailesinden uzakta vatan savunması için canlarını ortaya koyan ve teröre karşı mücadele eden askerlerimizin duygularına tercüman olan o türkü...

'Bu bayram gelemedik annem'

Söz-Müzik: Mersinli Mehmetçik

Sensiz bu ilk bayram

Hakkını eyle helal

Biz burada oldukça

Dalgalanır şanlı hilal

Bu bayram gelemedim annem

Elinden öpemedim annem

Vatan, bayrak sağ olsun

Üzülme canım annem

Bu bayram yaslı bayram

Şehitlere selam olsun

Gözü yaşlı anaların

Bayramı mübarek olsun

Bu bayram gelemedim annem

Elinden öpemedim annem

Vatan, bayrak sağ olsun

Üzülme canım annem

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