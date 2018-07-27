Meizhou Kejia - Fujian sahaya çıkıyor

Meizhou Kejia ve Fujian, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Meizhou Kejia 27 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fujian 25 puanda ve 6. sırada. Meizhou Kejia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fujian, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da Meizhou Kejia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fujian kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Meizhou Kejia son haftadaki Qingdao Hainiu müsabasında 1-2 kazandı.

Fujian ise Dalian Transcendence karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Meizhou Kejia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Meizhou Kejia, kendi sahasında 17 gol attı, 6 gol yedi.

Fujian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fujian, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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