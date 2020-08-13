Melankoli; kendini mutsuzluk, hareketlerde durgunluk, sıkıntı, neşesiz olma, keder, konuşmada tutukluk ve sürekli düşünceli olma gibi etkilerle ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Bu ruhsal hastalık kadınlarda daha fazla yaşanmakta ve etkili olmaktadır. Genel olarak; adet dönemi bitimlerinde, hamilelik ve emzirme dönemlerinde oldukça sık yaşanabilmektedir. Bu durum kişilerde; hareketsizlik, hayattan zevk almama gibi duygu durum bozukluklarına neden olmaktadır.

MelankoliBelirtileri ise; çoğunlukla kişilerin bir şeyi yapmaya isteksiz olmaları, yaşamdan bıkmış, cansız, zayıf ve sıkıntılı olduğunu açıkça görülmektedir. Genelde yaşanan bir olayda suçlunun kendileri olduklarını düşünerek, yaşamlarına son vermeleri halinde her şeyin düzene gireceğini düşünürler. Sürekli bir kendine güvensizlik hali, korku hali, ümitsizliğe çok sık kapılmaları kişiyi günden güne bitirebilmektedir. Kadınlarda meydana gelmesi durumunda; adet düzensizlikleri, hastalığın şiddetine göre adette kesilme bile ortaya çıkabilmektedir.

Erkeklerde ise; iktidarsızlık oluşabilmektedir. Bu ruhsal hastalık ileri derece olduğunda kişiler intihara teşebbüs edebilmektedir. Bu yüzden mutlaka kontrol altında tutulmaları gerekmektedir.

Melankolinin ortaya çıkış sebepleri kalıtsal olabileceği gibi yaşanan bazı çatışmalar ve gerginlikle de ortaya çıkabilmektedir. Kişinin sevdiği bir yakınını kaybetmesi, iş hayatında yaşadığı sorunlar, para kaybı yaşaması bu hastalığın çıkış noktası olabilmektedir.

Melankoli ilerleyişi şu şekilde seyretmektedir; yavaş başlayan ve hızlı ilerleme gösteren durum, hüzünlü hissetme hali, ruhsal devimsel yavaşlama, bedensel rahatsızlıkların ortaya çıkması, uyku sorunları, depresyon dışında meydana gelen nedensiz belirtiler, ilaç tedavisi şeklinde son bulmaktadır.

Bu ruhsal hastalığın tedavisi ise; psikiyatrist tarafından yapılmaktadır. Kişide görülen fiziksel sorunlar içinde ilaç tedavisi ile desteklenmektedir.

Eğer sizde de bu şekilde belirtiler görülmekte ve kendinizi sürekli bir çıkmazda hissediyorsanız, mutlaka bir doktordan yardım alınız.