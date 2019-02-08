Melda Tuna: Seda Sayan'ı Allah affetsin

Babası Mehmet Tuna'nın ölümünde Seda Sayan'ı sorumlu tutan Melda Tuna, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tuna, "Seda Sayan'ı Allah affetsin. Affetmek bana kalmış bir şey değil. Kendilerine karşı kırgınlığımız var. Bu zamana kadar hiç aramadı. Bu konu hakkında pek konuşmak istemiyorum" dedi