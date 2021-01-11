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HaberlerGündem3. SayfaHABER VAR| Son dakika! Melek İpek'ten yürek burkan sözler: Burada dayak...
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Melek'ten haber var! "En azından burada dayak yok!"

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürmekten önceki gün tutuklanan Melek İpek'i (31) ziyaret eden Avukat Ahmet Onaran, "Kızlarını çok özlediğini, desteğiniz, duyarlılığınız ve dualarınız için çok teşekkür ettiğini, adaletin yerini bulacağını ve bir an önce evlatlarına kavuşacağını söyledi. Burada nasılsın diye sorduğum da, 'En azından burada dayak yok' diye cevap verince tutulup kaldım" dedi

HABER VAR| Son dakika! Melek İpek'ten yürek burkan sözler: Burada dayak...
Av tüfeğiyle kocasını öldüren Melek'ten haber var!
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DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, iddiaya göre evlerinde geçen perşembe gecesi çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (31),eşi Ramazan İpek'i (36) aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından jandarmayı arayarak teslim oldu. İpek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ KAN DONDURMUŞTU

DHA'da yer alan habere göre kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in jandarmadaki ifadesi kan dondurmuştu.

"CENİN POZİSYONUNDA BENİ BAĞLADI"

İfadede Melek İpek, "Öldürmemesi için yalvardım. Kızlarımın üstüne kapandım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Çıplak halde ve ellerim kelepçeliydi. Avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum kendimi.

Baygınken ters ilişkiyle anal pozisyonda tecavüz ettiğini hissettim. Rambo bıçağıyla göğsümden yaraladı. Çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık" dedi.

MELEK İPEK: ADALET YERİNİ BULACAK

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi´nde kalan Melek İpek´i ziyaret eden Avukat Ahmet Onaran, müvekkilinin sağlık durumuyla ile ilgili sıkıntıları cezaevi yetkililerine bildirdiğini açıkladı.

Melek İpek´le konuşan Onaran, kızlarını çok özlediğini, desteğiniz, duyarlılığınız ve dualarınız için çok teşekkür ettiğini, adaletin yerini bulacağını ve bir an önce evlatlarına kavuşacağını söyledi. Burada nasılsın diye sorduğumda 'En azından burada dayak yok' diye cevap verince tutulup kaldım" dedi.

"ÖZGÜR KALACAĞINA İNANCIMIZI KORUYORUM"

Melek İpek´in tutukluluk sürecine itiraz edeceklerini açıklayan Onaran, "İtiraz sürecinde dosyasının daha dikkatli ve özenli gözler tarafından okunduğu zaman Melek İpek´in bir an önce özgür kalacağına inancımızı koruyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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