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Melis Fis: Bu şarkı benim için bir ilkti

Genç sanatçı Melis Fis, 12 Mart'ta yayınlanacak olan yeni şarkısı 'İşin Düşünce'yi anlattı. Fis, "Bu şarkı benim için bir ilkti. Karantina döneminde yazdım bu şarkıyı" ifadelerini kullandı

Melis Fis: Bu şarkı benim için bir ilkti - Magazin haberleri
"Bu şarkı benim için bir ilkti"
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HABERTURK.COM

Genç sanatçı Melis Fis, 'İşin Düşünce' adlı yepyeni şarkısını 12 Mart tarihinde sevenleriyle paylaşacak. Sözü Melis Fis, Ömer Akkaya ve Umur Doma'ya ait olan şarkının düzenlemesi prodüktör ve aranjör Ozan Bayraşa imzası taşıdı.

Hareketli ve enerji dolu yapısı ile dikkat çeken şarkının müziğinde ise Melis Fis, Ozan Bayraşa ile ortak bir çalışma yürüttü. Projesinde resim yeteneğini de konuşturan Melis Fis, yeni teklisinin kapak çizimini üstlendi. Fis, yeni projesi 'İşin Düşünce' ile ilgili şu düşünceleri paylaştı:

Bu şarkı benim için bir ilkti. Karantina döneminde yazdım bu şarkıyı. Günler birbirini tekrarlarken bir gün yazacak hiçbir şeyim kalmamış gibi hissettiğimde birden telefonum çaldı ve uzun zamandır beni aramayan bir tanıdığım ile konuştum. O an içimden 'Bana işi düştü herhalde' diye geçirdim. Sonrasında şarkı oluşmaya başladı. Farklı bir konu hakkında ilk kez yazdığım bir şarkı olduğu için hala bana ilginç geliyor bu proje.

Şarkımızda Ozan Bayraşa ile çalıştık. Fikrim onun da çok hoşuna gitti. UBS şarkı yazarları ekibi ile birlikte şekillendirip, geliştirdiğimiz şarkıma o günü anımsatsın diye telefon konuşması yaptığım bir bölüm de eklemek istedik. Şarkının yapım süreci kadar sonrası da çok keyifliydi benim için. İlk kez resim yeteneğimi müziğimle birleştirdim ve şarkımın kapağını ben tasarladım. Kendi karakterimi yarattım çizimimde. Anlayacağınız bu şarkı kariyerimde birçok yenilik barındırıyor ve çok heyecanlıyım. Umarım sizler de şarkımda kendinizden bir parça bulursunuz ve hoşunuza gider.

Melis Fis'in yeni teklisi 'İşin Düşünce', 12 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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