Şurada kıt kanaat hayatını pozitif enerjiyle geçirmeye çalışan insanlarız. Şükretmeyi bilen, elindekiyle mutlu olmayı seven, olduğu haliyle herkesi ve her durumu kabullenen insanlarız. Ne olur söylenme. Bak vallahi hayatı kendine dar ediyorsun böyle yapınca. Yapma. Müsaade et, biz seni neşelendirelim. Biz sana hayatın her haliyle kıymetli olduğunu hatırlatalım. Bırak bize. Allah çaresiz dert vermesin.