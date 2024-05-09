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        Haberler Magazin Melis Sezen'den bachata dansı - Magazin haberleri

        Melis Sezen'den bachata şovu

        Melis Sezen, katıldığı bir etkinlikte partneriyle sergilediği bachata dans performansıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:10
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        Aniden gelen doğaçlama aşkıyla dans performansları sergileyen ve o anları da kayda alan Melis Sezen, performanslarına bir yenisini daha ekledi.

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        Melis Sezen, katıldığı bir etkinlikte yine bir dans şovuyla dikkat çekti.

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        Partneriyle bachata dans performansını sergileyen Melis Sezen'in o anları sosyal medyada takipçilerinin dikkatini çekti.

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        "DANS EDERKEN KENDİMİ BULUYORUM" DEMİŞTİ

        Öte yandan sosyal medya hesabından sık sık dans ettiği anları yayımlayan Melis Sezen, paylaşımlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş ve "Dans ederken kendimi buluyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        #Melis Sezen
        #Bachata dans
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