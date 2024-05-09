"DANS EDERKEN KENDİMİ BULUYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan sosyal medya hesabından sık sık dans ettiği anları yayımlayan Melis Sezen, paylaşımlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş ve "Dans ederken kendimi buluyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.