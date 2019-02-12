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Mustafa Sandal, yıllar önce koluna oğlak burcunun simgesini dövme yaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde o dövmenin altına oğullarının doğum tarihlerini kazıtan sanatçı, “Oğullarımın doğrum tarihini yazdırdım ve aynı yere nazar duasını da yaptıracağım. Melis, 'o dövme Quaresma gibi boynuna kadar gitmesin' diye uyardı. 'Yok artık o kadar da değil' dedim" şeklinde konuştu.