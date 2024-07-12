Melodi Elbirliler'in güneş keyfi
Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Gün boyunca güneşlenen ve elinden telefonu düşürmeyen Elbirliler, denize girmedi
Giriş: 12.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:42
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melodi Elbirliler, Bodrum'daki bir plajda görüntülendi.
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2021'de şef Arda Türmen ile evlenen, 2022'de de kızı Ada Siena'yı kucağına alan Melodi Elbirliler'in yanında eşi ve kızı olmadığı görüldü.
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Bir etkinlik için Bodrum'a geldiği öğrenilen Melodi Elbirliler, denize girmedi ve gün boyunca güneşlenip telefonu ile ilgilendi.
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