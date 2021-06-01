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Memur-Sen'den birlikte hareket etme çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanlarına gönderdiği mektupla 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu.

Memur-Sen'den birlikte hareket etme çağrısı
HABERTURK.COM

Ağustos ayında gerçekleştirilecek 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde gönderdiği mektupla iki konfederasyona işbirliği çağrısında bulunan Yalçın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın imzasını taşıyan ve Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanlarına gönderilen ortak mektupta “Geçmişte ‘Emek Platformu’ gibi kapsayıcı ve etkileyici süreçleri oluşturmuş ve yönetmiş konfederasyonlar olduğumuz gerçeğinden hareketle; 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde ve sürecinde Memur-Sen’le birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, bütün insanlığı olduğu gibi milletimizi ve ülkemizi de derinden etkileyen pandemi sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının sadece kamu görevlilerine değil bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu davetin 27 Mayıs günü Memur-Sen Genel Merkezinde yapılan Başkanlar Kurulunda, toplu sözleme masasında bulunan diğer iki konfederasyon ile birlikte hareket etmeye yönelik çağrıda bulunma kararı gereği yapıldığını belirten Yalçın, çağrıya olumlu dönülmesi halinde Kamu İşveren Heyetinin emeğin gücünü fark etme noktasında daha hızlı davranacağını ve emek kesiminin talepleri konusunda daha dikkatli karar üreteceğinin altını çizdi.

Mektubun yanı sıra Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Yalçın, Kamu-Sen’in konuyu yetkili organlarıyla görüşeceklerini, KESK’in ise yakında gerçekleştirilecek genel kurulundan sonra konuyu değerlendireceklerini söylediklerini ifade etti.

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