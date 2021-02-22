Menajerimi Ara dizisi 27. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Menajerimi Ara dizisinin son bölümüne Kalben konuk oldu. Yeni bölümden ipuçları içeren ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara 27. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında. Menajerimi Ara 26. son bölüm özeti...

MENAJERİMİ ARA 27. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

— STAR TV (@startv) February 21, 2021

MENAJERİMİ ARA 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle ve Barış’ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla EGO’daki dengeler değişir. Feris ve Kıraç magazin gündemine düşen haberlerin önüne geçmeye çalışırken Barış’ın verdiği tepkiler herkesi zor duruma sokar. Bu durum Barış ile Dicle’nin ilişkisini etkiler.

Dicle ise İrem Derici’nin özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgili ona yardımcı olmaya çalışır. Çınar ve Feris gizlice kendi açacakları ajans için harekete geçerler. Dicle’nin verdiği bir kararla Emrah iş hayatında yeni bir sayfa açar. Serkan çok önemli bir konuda Feris’le yüzleşmek için bir adım atarken Çınar’ın Kıraç’ın masasında bulduğu not merak konusu olur.