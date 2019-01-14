Suyun da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akması ilginç bir görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin yanında toplanıp şaşkınla yaşananları izledi.



İzmir'de geçen hafta üç boyunca devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şekilde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.



YERALTINDA KÜÇÜK MAĞARALAR VARMIŞ



Köylülerin bir bölümü daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını anlattı. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi. Köylülerden Hasan Coşkun da, "Bizim tarım arazilerimizin yanlarında yeraltında böyle küçük mağaralar vardı. Bu bölgelere su akışları olurdu. Ancak bu sefer aşırı yağış alınması ve suyun çok birikmesi yeni bir çatlak oluşturdu ve su bu şekilde buradan yeraltına oradaki boşluklara akmaya başladı" dedi.



Yaklaşık 12 yıl önce de aynı bölgede benzer bir durumun yaşandığını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun ise "Arazideki toprakla yeraltındaki kaya arasında iki metrelik mesafe var. Toprakta yazın oluşan çatlaklardan yağmur sularının girmesi üzerine toprak kayması oluştu. Sonrasında da bu olay yaşandı. Geçmiş yıllarda da bu kadar büyük oranda olmasa da çatlaklar oluştu. Sonrasında üzerleri kapatıldı" dedi.

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