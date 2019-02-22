Mercedes'in 1996 yılında SLK olarak piyasaya sürdüğü ve üç nesildir üretimi yapılan SLC spor modeli son kez görücüye çıkacak.
2020 modelinin ardından bir daha üretilmeyecek olan SLC için hem standart SLC300 hem de AMG SLC43 modelini kapsayan 'Final Edition' adı verilen son araçlar gelecek yıl yollara çıkacak. İki model için de selenit grisi ve parlak güneş sarısı olmak üzere sadece iki orijinal renk seçeneği olacak.
Mercedes'ten yapılan açıklamada herhangi bir mekanik değişimden bahsedilmedi. Her iki araç da arkadan çekişli ve 9'lu otomatik şanzımanla üretilecek ve 250 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.
SLC300 modelinde 2 litre turboşarjlı 4 silindir motor kullanılacak. 241 beygirgücüne sahip araç 370 nm tork üretebiliyor. AMG SLC43 ise 3 litrelik iki turboşarj V6 motorla geliyor. 385 beygirgücüne sahip araç 520 nm tork üretebilecek.
SLC300 modeli 5.8 saniye, AMG SLC43 ise 4.6 saniye 0-100 km performansına sahip.
REKABETTE GERİ DÜŞTÜ
1990'larda Mazda Miata'nın başarısıyla yaygınlaşan küçük coupe akımına Mercedes de 1996 yılında SLK serisiyle katılmıştı. Açılır kapanır tavanı ve güvenlik standardıyla ön plana çıkan SLK serisi, son olarak 2011 yılında yenilenmiş ve 2016 yılında ismi SLC olarak değiştirilerek birkaç rötuş eklenmişti.
Mercedes SLC'nin aynı sınıftaki Toyota Supra'nın yanı sıra bir süredir Alman rakipleri BMW Z4 ve 20. yılındaki Audi'nin yeni jenerasyon TT serisinin gerisinde kaldığı konuşuluyordu.
2017 yılında yaklaşık 8 bin olan Mercedes SLC'nin Avrupa satışları 2018'de 5 bin 188 adede düşmüştü. Türkiye'de ise bu modelden 2018 yılında sadece 45 adet satıldı
ABD pazarında ise 2017 yılında 2 bin 860 olan satışlar 1,993 adede inmiş ve yaklaşık yüzde 30 düşmüştü.
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