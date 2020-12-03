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Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. İtalyan temsilcisi, Merih'in sakatlandığını açıkladı. Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynandıkları karşılaşmada Merih'in kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildiği ve durumunun da 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Merih Demiral, Dinamo Kiev maçına 11'de başladı ve 69. dakikada yerine Radu Dragusin dahil oldu.