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Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ziyaretleri devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci ağbal, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ziyaretleri sonrasında bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ı ziyaret etti

Merkez Bankası'ndan görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde #kalıcıfiyatistikrarı hedefimize ilişkin bilgilendirme yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla MÜSİAD ziyaret edildi. MÜSİAD yönetimine, 2023 yılında %5 enflasyon hedefine yönelik güçlü destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. "