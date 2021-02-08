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TCMB'nin ikinci durağı TOBB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarına yönelik iletişim faaliyetleri kapsamında TESK'ten sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) ziyaret etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme amacıyla TOBB ziyaret edildi" değerlendirmesinde bulundu

TCMB'nin ikinci durağı TOBB
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada vatandaşın enflasyondan etkilenmesini en aza indirmek ve hem üreticinin hem de tüketicinin rahatlaması için 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' isimli bir açıklama yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ise yapılan açıklamadan dolayı teşekkür etmek için bugün ilk olarak TESK Genel Merkezi’nde TESK Genel Başkanı Bedevi Palandöken ile bir araya geldi, sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında %5 düzeyinde oluşacak kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla, TOBB ziyaret edildi. TOBB yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerini görmekten büyük memnuniyet duyuldu." ifadelerine yer verildi


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