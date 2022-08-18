HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti. Beklenti faizin değişmemesi yönündeydi.

Kararın ardından Dolar /TL 18'i geçti. Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 1, Bankacılık Endeksi yüzde 3 değer yitirdi.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gitmişti. Bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Karar metinde ''Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının

parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, makroihtiyati

politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da

güçlendirmeye karar vermiştir.'' denildi. PPK metninde güncellenen faiz düzeyi 'yeterli' olarak tanımlandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 79.60 arttığını açıkladı.TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 60.4, 2023 yıl sonu için yüzde 19.2 seviyesinde bulunuyor.

'EKONOMİDE İVME KAYBI VAR'



Para Politikası Kurulu'nun karar metni şöyle:



''Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde

14’den yüzde 13’e indirilmesine karar vermiştir.



Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak

sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye

devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri

yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda

başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da

uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel

enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından

izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep

uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin

beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi

görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde

ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları

tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin

sürdüğü gözlenmektedir.

'FİNANSAL KOŞULLARIN DESTEKLEYİCİ OLMASI ÖNEM ARZ EDİYOR'





Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür.

İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam

artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla

desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin

payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir.

Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme

olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir

seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve

erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından

takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının

parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, makroihtiyati

politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da

güçlendirmeye karar vermiştir.

GÜNCELLENEN FAİZ DÜZEYİ YETERLİ

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının

gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel

enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili

olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi

için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis

edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü

çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi

üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal

koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz

puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin

yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması

amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş

kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri

tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının

etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.



TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü

göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları

liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde

sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki

artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla

makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve

istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir''