TCMB, yılın ilk fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Dün aylık bazda yüzde 1.06, yıllık yüzde 20.35 gelen ocak ayı enflasyonun ardından Merkez Bankası raporunda enflasyonun gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseldiği kaydedildi.

TCMB, ocak ayı fiyat gelişmeleri raporunda "enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir." derken, "Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarının düşmeye devam ettiğini belirten Merkez Bankası'nın ocak ayı fiyat gelişmeleri raporundaki öne çıkan notlar şöyle:

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji ve temel mal gruplarının katkılarında sırasıyla 0,97 ve 0,65 puan düşüş gözlenirken gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,34 ve 0,30 puan artmıştır.

- Hizmet fiyatları üzerinde, maliyet unsurlarındaki birikimli artışların gecikmeli etkileri görülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda ulaştırma hizmetlerinde kara ve havayolu ile yolcu taşımacılığında; haberleşme hizmetlerinde ve diğer hizmetler grubunda paket turlarda (Hacca gidiş ücretinde yüzde 42,8) yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir.

- Özetle, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükselmiştir.

- Enerji fiyatları Ocak ayında yüzde 4,20 oranında azalmıştır. Bu gelişmede elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarında yapılan indirimler belirleyici olmuştur. Ocak ayında, bu kalemlerde fiyatlar sırasıyla yüzde 10,00, 8,34 ve 5,02 oranlarında gerilemiştir. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 7,76 puanlık düşüşle yüzde 13,06 olmuştur.

- Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ocak ayında 5,86 puan artarak yüzde 30,97 olmuştur. Bu gelişmede, temelde taze meyve ve sebze grubundaki sert artışa bağlı olarak yükselen işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken, yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda gerilemiştir.

ÜFE'DE GERİLEME KAYDEDİLDİ

Türk lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydedildiği belirtilen üretici enflasyonunda ise birikimli etkilerle yüksek seviyenin korunduğu vurgulandı.

Buna yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0,45 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 0,71 puan azalarak yüzde 32,93’e geriledi.. İmalat sanayi yıllık enflasyonu bu dönemde 1,50 puan düşüşle yüzde 29,61 oldu.