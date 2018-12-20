Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı. 13. haftada krize yol açan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının orta hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya kızağa çekilmişti. Bunun üzerine Galatasaray ve Kulüpler Birliği arasında kriz yaşanmıştı.

Merkez Hakem Kurulu, 3 hafta aradan sonra Hüseyin Göçek'e görev verdi. Göçek, BB Erzurumspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

22 ARALIK CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 ARALIK PAZAR

13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

1. LİG HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor: Burak Şeker

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay: Süleyman Abay

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor: Yasin Kol

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor: Emre Malok

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