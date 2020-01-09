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Mersin'de köylere dadanarak sulama kanallarındaki dinamo su motoru çalan 2 kişi yakalandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Kaleköyü, Bozon, Çamlıca ve Kuyuluk köylerinde sulama kanalı boyunca kurulan 2'si kamu kurumu olmak üzere toplam 21 adet sulama motoru ve dinamo çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, teknik takip başlattı.

Zanlıların tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda, Ö.A.K ve Ö.C. isimli şahıslar hırsızlıkları gerçekleştirdikleri kamyonet, suç aletleri ve çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ile birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.