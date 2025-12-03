Habertürk
        Mersin haberleri: Derin dondurucudan 85 bin avro çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Derin dondurucudan 85 bin avro çıktı!

        Mersin'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi, evini sattırarak 85 bin avro dolandıran O.T. ve S.P., operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dolandırdıkları para, evlerindeki derin dondurucuda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:40
        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtan ve adının bir suça karıştığını belirten kişiler tarafından aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        PARAYI DÖVİZE ÇEVİRDİ

        DHA'daki habere göre polis, dolandırıcıların yönlendirmeleri sonucu dairesini 4 milyon 200 bin liraya satan mağdurun, parayı dövize çevirip 85 bin avro olarak şüphelilere teslim ettiğini belirledi.

        İKİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin O.T. ve S.P. olduğunu tespit etti.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Evlerdeki aramada, dolandırılan kişiden alınan 85 bin avro derin dondurucu içerisinde poşete sarılı halde bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T. ve S.P., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
