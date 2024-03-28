Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında 'maaş' gerginliği; o anlar kamerada

​Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek iş bıraktı. İşçilerin eylem yapması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gerginliğin sürdüğü inşaat sahasında işçiler, bazı firma yetkililerinin araçlarını taşladı.

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