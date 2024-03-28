Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında 'maaş' gerginliği; o anlar kamerada
MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, taşeron firma çalışanlarının maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmasının üzerine gerginlik yaşandı.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, taşeron firma çalışanlarının maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmasının üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek iş bıraktı. İşçilerin eylem yapması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gerginliğin sürdüğü inşaat sahasında işçiler, bazı firma yetkililerinin araçlarını taşladı.
Ayrıca, sahada yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.
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