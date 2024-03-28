Tarsus'ta başkan adayının aracına saldırıya tepki yürüyüşü

MERSİN'de Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın (30) seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı av tüfeğiyle yapılan silahlı saldırının ardından bugün bir araya gelen Ozan Bozdoğan'ın babası Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve bir grup vatandaş, yürüyüş yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

Memleket Partisi Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan, dün akşam saatlerinde iftarlık çorba ve ekmek dağıtımı yapmak için Yüksekköy Mahallesi yakınlarında tarım işçilerinin barındığı çadırların olduğu bölgeye gitti. Bu sırada Bozdoğan’ın park halindeki minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. O sırada aracında olmayan Bozdoğan ve ekibinde bulunan kişiler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

​Bugün ise Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, oğluna yapılan saldırıyı kınamak ve tepki göstermek için Yarenlik Alanı’nda vatandaşlarla birlikte yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenen Başkan Bozdoğan, "Halkımızla birlikte Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldik. Bu karanlık ve korkak saldırı, demokratik değerlerimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bir tehditti. Ancak, bizler halkımızın güçlü desteğiyle ayakta kaldık. Gösterdiğiniz birlik ve dayanışma ile bir kez daha gösterdiniz ki, asla yıldıramayacaklar bizi. Bu saldırı, sadece bize değil, tüm halkımıza yapılmış bir saldırıdır. Ancak, bizler demokrasiye olan inancımızı kaybetmedik ve bu tür karanlık niyetlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bir kez daha gösterdik. Bu vesileyle, bize desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Sizlerin güçlü desteği ile birlikte daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'BU SEÇİM HALKIN SEÇİMİ Mİ RANTIN SEÇİMİ Mİ?' Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, saldırıda nişan alınan yerin yakıt deposuna 12 santim yakın olduğunu vurgulayarak "Israrla söylediğim tek bir söz var, bu seçim halkın seçimi mi rantın seçimi mi? Onların tek bir seçimi var rant. Ama bu rant bir insanın evladını alarak, yok ederek demokrasinin önünü açmaksa biz o yolda yokuz. Bizim yapacağımız çok net. Bizim yolumuz halkın yolu. Bugüne kadar halk ne istiyorsa onu yaptım, halkım için yaptım. Ama bir gerçek var ki bunları aslında hepimiz tanıyoruz. Bu olayı çözmek zor değil, çok kolay. Ben çok üzgünüm, bugüne kadar 37 yıldır halkıma hizmet yaparken asla ve asla dikenli yoldur diye bakmadım. Halka hizmet hakka hizmettir dedim. Ama bugün öyle bir yüzleştirmeye düştüler ki canımdan daha fazla koruyacağım, evladımı kaybetseydim bugün mezarlıkta olacaktım. Sadece o değil, Allah bilir kaç kişiyi kaybedecektik. Nişan aldıkları yer yakıt deposunun 12 santim yanında. Planlı programlı yapılan bir saldırı. Aslında bu saldırı bana ya da oğluma değil, Tarsus halkına yapılan bir saldırı. O yüzden Tarsus halkından Allah razı olsun" diye konuştu.