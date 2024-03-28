Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 8'inci gemi Mersin'den uğurlandı

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Gazze halkına ulaştırılması için hazırladığı 125 bin gıda kolisinin yer aldığı 8'inci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 8'inci gemi Mersin'den uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Gazze halkına ulaştırılması için hazırladığı 125 bin gıda kolisinin yer aldığı 8'inci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        AFAD, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğiyle temin edilen 125 bin gıda kolisi, 'SARDES' adlı gemiye yüklendi. Limanda düzenlenen uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Okay Memiş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Türk halkının Gazze için imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Gazze'de öncelikle ateşin durması gerektiğini kaydeden Çam, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı, kapısı olmuştur. Bugün de devletimizin bütün birimleri bu imkanları seferber etmeye çalışıyor. Bugün için bir ateşkes gerçekleşmiş gözüküyor ancak yeryüzündeki bu dram, çok büyük bir dram. Eğitim, altyapı, hijyen, temiz suya ulaşım ve her türlü imkanın bittiği, açlığın başladığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak bu imkanları seferber etmiş durumdayız. Öncelikli olarak ateşin durması gerekiyordu. Mübarek ramazan ayında gecikmeli de olsa bu süreç başlamış oldu ama bundan sonraki süreçte esas sıkıntıların giderilmesinde büyük çabalar sarf edilmesi lazım. Bunu sadece Türkiye'nin yapması yeterli değil, bütün dünyanın seferber olması lazım" dedi.

        '1500 FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'

        AFAD Başkanı Okay Memiş ise, "Bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 7 gemi Gazze'ye ulaştırıldı. Bu zamana kadar 39 bin 607 ton insani yardım malzemesi, bin 151 jeneratör, 214 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 242 ton tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, giyecek, barınma malzemeleri ve içme suyu gönderildi. İçme suyunu hem Türkiye'den gönderiyoruz hem de AFAD'ımız Mısır Kızılay ile her hafta en az 5- 10 TIR'lık su anlaşması yaptı” dedi.

        Sürekli olarak El-Ariş'ten ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye su ile birlikte diğer insani yardımları, gıdaları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirten Memiş, “AFAD olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsak, gönül coğrafyamızdaki zor durumda olan özellikle insanlık dışı katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya büyük gayret göstermeye devam ediyoruz. Gazze'den ülkemize sağlıkla ilgili tedavilerinin karşılanması maksadıyla yaklaşık 1500 Filistinli kardeşimiz getirildi. Sağlık Bakanlığımız ile bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından gemi dualarla uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi Mersin'den uğurland...
        Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi Mersin'den uğurland...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Anamur'da partililerle buluştu
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Anamur'da partililerle buluştu
        Mersin Uluslararası Limanı'nda 17 yılda 25 milyon TEU konteyner elleçlendi
        Mersin Uluslararası Limanı'nda 17 yılda 25 milyon TEU konteyner elleçlendi
        Erkenci şeftali, kilosu 300 liradan ihracata gidiyor
        Erkenci şeftali, kilosu 300 liradan ihracata gidiyor
        Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
        Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü