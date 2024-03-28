Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 8'inci gemi Mersin'den uğurlandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Gazze halkına ulaştırılması için hazırladığı 125 bin gıda kolisinin yer aldığı 8'inci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

AFAD, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğiyle temin edilen 125 bin gıda kolisi, 'SARDES' adlı gemiye yüklendi. Limanda düzenlenen uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Okay Memiş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Türk halkının Gazze için imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Gazze'de öncelikle ateşin durması gerektiğini kaydeden Çam, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı, kapısı olmuştur. Bugün de devletimizin bütün birimleri bu imkanları seferber etmeye çalışıyor. Bugün için bir ateşkes gerçekleşmiş gözüküyor ancak yeryüzündeki bu dram, çok büyük bir dram. Eğitim, altyapı, hijyen, temiz suya ulaşım ve her türlü imkanın bittiği, açlığın başladığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak bu imkanları seferber etmiş durumdayız. Öncelikli olarak ateşin durması gerekiyordu. Mübarek ramazan ayında gecikmeli de olsa bu süreç başlamış oldu ama bundan sonraki süreçte esas sıkıntıların giderilmesinde büyük çabalar sarf edilmesi lazım. Bunu sadece Türkiye'nin yapması yeterli değil, bütün dünyanın seferber olması lazım" dedi.

'1500 FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'

AFAD Başkanı Okay Memiş ise, "Bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 7 gemi Gazze'ye ulaştırıldı. Bu zamana kadar 39 bin 607 ton insani yardım malzemesi, bin 151 jeneratör, 214 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 242 ton tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, giyecek, barınma malzemeleri ve içme suyu gönderildi. İçme suyunu hem Türkiye'den gönderiyoruz hem de AFAD'ımız Mısır Kızılay ile her hafta en az 5- 10 TIR'lık su anlaşması yaptı” dedi.

Sürekli olarak El-Ariş'ten ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye su ile birlikte diğer insani yardımları, gıdaları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirten Memiş, “AFAD olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsak, gönül coğrafyamızdaki zor durumda olan özellikle insanlık dışı katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya büyük gayret göstermeye devam ediyoruz. Gazze'den ülkemize sağlıkla ilgili tedavilerinin karşılanması maksadıyla yaklaşık 1500 Filistinli kardeşimiz getirildi. Sağlık Bakanlığımız ile bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.