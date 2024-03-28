BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Anamur'da partililerle buluştu

Aslan da Çakır'a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çakır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Anamur Belediye Başkan adayları Mustafa Kemal Aslan'a destek isteyerek, "Adayımız Mustafa Kemal Aslan'ın kefili bizzat benim. İnşallah kendisi seçimi kazandığında yine Anamur'a gelerek yapacağı hizmetleri destekleyeceğiz, takipçisi olacağız." dedi.

Burada konuşan Çakır, şeffaf ve dürüst belediyecilik ilkesini şiar edindiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.