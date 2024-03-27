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        Tarsus'ta Memleket Partisi belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı

        MERSİN'de Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın (30) seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:30
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        Tarsus'ta Memleket Partisi belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
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        MERSİN'de Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın (30) seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, parti genel merkezinden yapılan açıklamada, “Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi'ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır” denildi.

        Akşam saatlerinde bir programa katılmak üzere Tarsus ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı tüfekle kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak üzere çalışma başlattı. Memleket Partisi'nin adayı Bozdoğan'ın babası Memleket Partili mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın bir yıl önce tehdit edildiği, o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada Haluk Bozdoğan'ın saldırı sonrası bir mahalle toplantısına gittiği ve üzerinde çelik yelek bulunduğu görüldü.

        MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Memleket Partisi'nden saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus Belediye başkan adayımız Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye başkan adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi'ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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