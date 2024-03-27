Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke'de MHP adayının afişleri kesildi

        MERSİN'deMHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın seçim afişleri, kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke'de MHP adayının afişleri kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'deMHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın seçim afişleri, kesildi.

        MHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın 31 Mart seçimleri için astırdığı afişler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bizi çok üzmüştür. Silifke'de barış ve dostluk içerisinde bir seçim çalışması yürütüyoruz. Bu olayı nefretle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'deki kokain soruşturmasında yakalanan emekli akademisyen adli kontro...
        Mersin'deki kokain soruşturmasında yakalanan emekli akademisyen adli kontro...
        Mersin'de polisin denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi
        Mersin'de polisin denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi
        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine sal...
        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine sal...
        Aktif Yaşam Merkezinin müdavimleri, kurs ve etkinliklerle sosyalleşiyor
        Aktif Yaşam Merkezinin müdavimleri, kurs ve etkinliklerle sosyalleşiyor
        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı