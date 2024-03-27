Silifke'de MHP adayının afişleri kesildi
MERSİN'deMHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın seçim afişleri, kesildi.
MERSİN'deMHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın seçim afişleri, kesildi.
MHP'nin Silifke adayı mevcut belediye başkanı Sadık Altunok'ın 31 Mart seçimleri için astırdığı afişler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bizi çok üzmüştür. Silifke'de barış ve dostluk içerisinde bir seçim çalışması yürütüyoruz. Bu olayı nefretle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
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