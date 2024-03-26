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        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine saldırıya suç duyurusu

        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildiği, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:14
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        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine saldırıya suç duyurusu
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        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildiği, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan proje ve hizmetlerin halka duyurulduğu Altunok'un şehrin çeşitli noktalarında yer alan afişlerine, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunok, "Bu olay bizi çok üzmüştür. Biz Silifke'de barış ve dostluk içerisinde bir seçim çalışması yürütüyoruz ancak son günlerde şahsımıza ve Cumhur İttifakı'mıza olan teveccühün arttığını gören bazı karanlık odaklar böyle bir çirkin olaya başvurmuştur. Bu olayı nefretle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

        Altunok, olayın polise ve savcılığa intikal ettirildiğini ve faillerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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