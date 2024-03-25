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        Gülnar'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:11
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        Gülnar'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kuskan Mahallesi'ndeki su deposu civarında çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye, 2 arazöz, su tankı ve 20 kişilik ekip gönderildi.

        Hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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