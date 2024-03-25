Gülnar'da çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kuskan Mahallesi'ndeki su deposu civarında çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye, 2 arazöz, su tankı ve 20 kişilik ekip gönderildi.
Hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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