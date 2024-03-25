Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Belediye otobüsündeki darp davasında okul müdürüne 3 yıl hapis cezası

        MERSİN'de belediye otobüsünde Hamdiye (71)-Ramazan Polat (77) çiftini darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü İsmet Turan'a (53) 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsündeki darp davasında okul müdürüne 3 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de belediye otobüsünde Hamdiye (71)-Ramazan Polat (77) çiftini darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü İsmet Turan'a (53) 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

        İsmet Turan, Hamdiye Polat ve Ramazan Polat hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Sanıklar, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık İsmet Turan duruşmaya SEGBİS ile katılırken şikayetçi çift ve avukatlar salonda hazır bulundu.

        'ÖZÜR DİLİYORUM'

        Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Turan, "Kimseyi zalimce, gaddarca darbetmedim. Ben de engelliyim, kalp hastasıyım. Kendi vicdanımda olayı değerlendirdim. 18 dakika kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Savunmalar sonrası karar açıklandı. İsmet Turan, 'kasten yaralama' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırıldı. Karar sonrası tahliye edilen Turan, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından herhangi bir ceza almadı. Polat çifti tüm suçlamalardan beraat ederken, bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin çocuk mahkemesindeki davası sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı