Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bina yan yatmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bina yan yatmaya başladı.

        Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'ta inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bina, yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Binanın etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Çevresinde hayatın devam ettiği bina, tedirginliğe neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı
        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı