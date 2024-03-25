4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'ta inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bina, yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Binanın etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Çevresinde hayatın devam ettiği bina, tedirginliğe neden oldu.

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