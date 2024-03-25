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        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde kürek sörfü etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:01
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        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde kürek sörfü etkinliği yapıldı.

        İlkbaharın etkisini göstermeye başladığı, hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece dolaylarında gerçekleştiği Erdemli'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde denizin keyfini çıkarıyor.

        Mersin Sup Kulübü üyeleri uygun hava koşullarını sahilde spor yaparak değerlendirdi. Kulüp üyeleri denizde kürek sörfü etkinliği yaptı, kumsalda plaj voleybolu oynadı.

        Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, yörede misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.

        Sahilde sportif etkinlikler yapıldığını anlatan Öztop, "Etkinliklere yakın çevre iller ile bu bölgede yaşayan Rus misafirlerimiz katılım sağlıyor. Türkiye'nin birçok noktasında kar var ama biz Mersin olarak şanslıyız. Muazzam bir denizimiz var. Misafirlerimiz de denizin tadını çıkarıyor." dedi.

        Mersin Sup Kulübü kurucusu Mehmet Can Özdemir de sezon açılışını Kızkalesi'nde yaptıklarını belirterek, "Mersin ve farklı şehirlerin simge yerlerinde kürek sörfü yapıp, bu sporu ve o bölgeyi tanıtmaya yönelik çalışmalarımız oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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