Mersin'de devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Turgut Çetinkaya idaresindeki 56 AE 808 plakalı tır, Ayaş Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki büyükbaş hayvanlardan bazıları telef olurken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ve vatandaşların çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Büyükbaş hayvanlar başka bir araca yüklendi.
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