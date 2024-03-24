Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Turgut Çetinkaya idaresindeki 56 AE 808 plakalı tır, Ayaş Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırın dorsesindeki büyükbaş hayvanlardan bazıları telef olurken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ve vatandaşların çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

        Büyükbaş hayvanlar başka bir araca yüklendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'de konuştu:
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'de konuştu:
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü, yeğeni yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü, yeğeni yaralandı
        Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
        Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
        Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Süper Ligi'ne yükseldi
        Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Süper Ligi'ne yükseldi
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Bozyazı'da partililerle buluştu
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Bozyazı'da partililerle buluştu
        Mersin'de 52 bin sigara filtresi ve 12 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 52 bin sigara filtresi ve 12 bin makaron ele geçirildi