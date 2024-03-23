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        Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Süper Ligi'ne yükseldi

        Ampute Futbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:55
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        Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Ampute Süper Ligi'ne yükseldi
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        Ampute Futbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

        Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, ligin bitimine 1 hafta kala Ampute Süper Ligi'ne yükseldi. Bugün oynanan Adana Ampute Spor Kulübü karşılaşmasını kazanan Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Sporcular karşılaşmanın ardından kupalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'un elinden aldı.

        Ampute Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını kaydeden Erkoç, "Önümüzdeki hafta ampute liglerini bitirmiş oluyoruz. Ardından son şampiyon Ampute Milli Takımımız, 31 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Haute-Savoie kentinde düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak. Burada hedefimiz 2 aylık kamp sürecini en iyi şekilde tamamlayacağız. İnşallah milli takımımız Almanya'da biz de Fransa'da şampiyon olacağız" dedi.

        YANAÇ: HEDEFİMİZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

        Süper Lig'e yükselmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç ise "2018'den beri bu günü bekliyorduk. İnandık, çalıştık ve kazandık. Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Şu an ilk hedefimiz Türkiye Kupası olacak. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak, ardından Süper Lig'de şampiyon olmak. Takımımızda 3 tane yabancı oyuncu var" diye konuştu.

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