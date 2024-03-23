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        Otomobildeki cinayetin şüphelisi yakalandı

        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Metin Sürer'in park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş cesedinin bulunmasıyla ilgili Kazakistan uyruklu C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:40
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        Otomobildeki cinayetin şüphelisi yakalandı
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        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Metin Sürer’in park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş cesedinin bulunmasıyla ilgili Kazakistan uyruklu C.M. (34), yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, 21 Mart’ta ilçenin Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin Sürer olduğu belirlendi.

        Metin Sürer’in cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, cinayet şüphelisi Kazakistan uyruklu C.M.’yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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