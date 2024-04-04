Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç mazbatasını aldı
CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Ali Boltaç, görevine başladı.
CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Ali Boltaç, görevine başladı.
Boltaç, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Programın ardından Tarsus Belediyesine giden Boltaç, başkanlık görevini Haluk Bozdoğan'dan devraldı.
Kendisini karşılayanlara hitap eden Boltaç, ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.
Ali Boltaç, daha sonra Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
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