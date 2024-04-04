Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer mazbatasını aldı
CHP'den Mezitli Belediye Başkanı seçilen Ahmet Serkan Tuncer, göreve başladı.
CHP'den Mezitli Belediye Başkanı seçilen Ahmet Serkan Tuncer, göreve başladı.
Tuncer, adliyede düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Göreve başlayan Tuncer, ilçeye değer katmak için çalışacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.