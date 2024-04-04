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        Mersin'de oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:29
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        Mersin'de oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        Tarsus Devlet Hastanesinin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Selma Çiftçi (61), henüz bilinmeyen nedenle kendisine refakat eden oğlu Murat A. (33) tarafından bıçaklandı.

        Zanlının bıçakladıktan sonra tabancayla ateş ettiği Çiftçi, yaşamını yitirdi.

        Silah sesini duyan hastanedeki güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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