Mersin'de oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın öldü

Tarsus Devlet Hastanesinin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Selma Çiftçi (61), henüz bilinmeyen nedenle kendisine refakat eden oğlu Murat A. (33) tarafından bıçaklandı.

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