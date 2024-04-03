Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'ine doğru

        Bu yıl ÇBK Mersin'in ev sahipliği yapacağı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabı 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'ine doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl ÇBK Mersin'in ev sahipliği yapacağı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabı 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) Mersin'de yapılmasını kararlaştırdığı Dörtlü Final'in tanıtım etkinliği Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Basketbolun, en önemli kitle spor branşlarından biri olduğunu belirten Pehlivan, "Final Four'un ülkemizde ikinci, Mersin'de ilk kez yapılıyor olması bizler için ayrı bir önem ifade ediyor. Organizasyonun Mersin'de yapılmasının en önde gelen etkilerinden biri de ÇBK Mersin takımımızın elde ettiği başarıdır. Yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve salonları dolduran Mersinli seyircileri tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Pehlivan, Mersin'deki 17. Akdeniz Oyunları'nda da kullanılan ve Dörtlü Final'in gerçekleştirileceği Servet Tazegül Spor Salonu'nun dünya standartlarında bir yer olduğunu ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını, spor branşlarına destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

        - Novak: "3 ülkeden en iyi 4 takım Mersin'de olacak"

        FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak da Avrupa bazında son yıllarda düzenledikleri organizasyonlarda Türkiye ile önemli iş birlikleri yaptıklarını vurguladı.

        Basketbol dünyasında gözlerin Mersin'de olacağına dikkati çeken Novak, şöyle konuştu:

        "ÇBK Mersin, genç bir takım ama buna rağmen çok başarılı bir ekip ve Final Four'da mücadele edecekler. Altyapılarında oynayan gençlerin sayısı beni çok etkiledi. 3 ülkeden en iyi 4 takım Mersin'de olacak. Organizasyonun basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar ve ailelerin hep birlikte maçları izlemelerini istiyoruz."

        - TBF Asbaşkanı Beşok: "Kupanın Türkiye'de kalmasını istiyoruz"

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da ÇBK Mersin'in üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e kalarak çok büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

        Mersin'in çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade eden Beşok, "Kulüplerimizin bu kadar başarılı olması bizi çok mutlu ediyor. Temennimiz, bu kupanın Türkiye'de kalması. İnşallah Ramazan Bayramı ile ikinci bir bayram yaşatır ve kupa Türkiye'de kalır. Bütün takımlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıda, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen de konuşma yaptı.

        - Dörtlü Final etabı

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takım mücadele edecek.

        Dörtlü Final'in 12 Nisan'daki yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

        Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan mazbatasını aldı
        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan mazbatasını aldı
        Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi, uluslararası ünvanlarını korum...
        Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi, uluslararası ünvanlarını korum...
        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek t...
        İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek t...
        Mersin'de oyların eşit çıktığı sandıkta mahalle muhtarı kurayla belirlendi
        Mersin'de oyların eşit çıktığı sandıkta mahalle muhtarı kurayla belirlendi
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edi...
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edi...