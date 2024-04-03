Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan mazbatasını aldı

        İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan mazbatasını aldı.

        Adliyede düzenlenen törende İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, Orhan'a mazbatasını verdi.

        Orhan, programın ardından belediye binasına geçti.

        Ziyaretçilerin tebriklerini kabul eden Orhan, göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek

        Benzer Haberler

        Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi, uluslararası ünvanlarını korum...
        Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi, uluslararası ünvanlarını korum...
        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek t...
        İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek t...
        Mersin'de oyların eşit çıktığı sandıkta mahalle muhtarı kurayla belirlendi
        Mersin'de oyların eşit çıktığı sandıkta mahalle muhtarı kurayla belirlendi
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edi...
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edi...
        Silifke'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        Silifke'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi