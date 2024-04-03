Mut Belediye Başkanı Murat Orhan mazbatasını aldı
İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan mazbatasını aldı.
İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan mazbatasını aldı.
Adliyede düzenlenen törende İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, Orhan'a mazbatasını verdi.
Orhan, programın ardından belediye binasına geçti.
Ziyaretçilerin tebriklerini kabul eden Orhan, göreve başladı.
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