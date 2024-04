Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi, uluslararası ünvanlarını korumak ALEYNA COŞKUN - Down sendromlu sporcuların olimpiyatı kabul edilen Trisome Oyunları ile 2023 Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki milli sporcu Musa Alan, ünvanlarını koruyabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

